TENNIS

Le Williams tornano a Wimbledon: Serena e Venus giocheranno il doppio assieme

L'All England Club ha concesso una wild card alle sorelle americane

16 Giu 2026 - 13:32
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Eterne Serena e Venus Williams. Le due campionesse americane torneranno a fare coppia nel torneo di doppio a Wimbledon. L'All England Club ha annunciato sui suoi profili social la concessione di una wild card alle sorelle Williams, per il torneo che inizierà tra meno di due settimane. La decisione arriva dopo il recente ritorno alle competizioni di Serena, 44 anni, dopo quasi quattro anni di assenza dal tennis professionistico. Venus ha continuato a giocare sporadicamente e compirà 46 anni mercoledì.

Le sorelle Williams hanno vinto insieme 14 titoli del Grande Slam in doppio, di cui sei a Wimbledon. Il loro ultimo titolo sull'erba londinese risale al 2016, mentre il primo a oltre venticinque anni fa. 

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