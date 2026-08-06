Genoa, Sow si presenta: "Ho voglia di misurarmi con la Serie A"

"Dopo Super League e Bundesliga, arrivo al Genoa con la voglia di misurarmi in una competizione difficile come la Serie A. C'è molto da lavorare per raggiungere i risultati, sono determinato per iniziare con il piede giusto questa nuova avventura". Si presenta così attraverso i canali social del club ai suoi nuovi tifosi Djibril Sow, il centrocampista svizzero che da oggi è ufficialmente nuovo giocatore del Genoa. Acquistato per 4 milioni di euro dal Siviglia, il Genoa ha pagato la clausola rescissoria, Sow ha già sostenuto oggi la sua prima seduta di allenamento al Signorini agli ordini di Daniele De Rossi. Classe '97 prima di vestire la maglia del Siviglia ha giocato nello Young Boys, nell'Eintracht Francoforte, con cui ha vinto un'Europa league, e nel Borussia M'gladbach. Con la nazionale svizzera ha partecipato agli ultimi due mondiali "Djibril porta esperienza, mestiere, intelligenza tattica e risorse di dinamismo-ha sottolineato il cfo del genoa Diego Lopez-. E' un centrocampista completo e un giocatore pronto a dare un supporto di valore. Siamo molto soddisfatti di aver concluso questa operazione. Benvenuto al Genoa, Djibril!".