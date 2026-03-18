Come può quest'auto essere legale?

Omologare un'automobile per utilizzarla su strada è un lavoro complesso e molto spesso costoso. Sistemi di sicurezza, aggiornamenti software, sensoristica: per districarsi tra tutte le norme e i requisiti per rendere un modello idoneo, c'è da impazzire. Guardando la Discommon SVF1 Eagle, vien da chiedersi come abbiano fatto a ottenere l'omologazione per circolare regolarmente.

Non costa poco

Eppure è così: vi basta spendere (come se fosse poco) 250 mila dollari per comprarne una. Per poi guidarla fino a casa o dovunque abbiate voglia, persino a fare la spesa se avete uno zaino dove riporre cibo e bevande. La vettura è equipaggiata con un motore V8 aspirato da 500 CV con cambio manuale a sei rapporti di derivazione Porsche. La trazione - ma è ovvio - è posteriore per esaltare al meglio le prestazioni e avere un coinvolgimento di guida da vera automobile sportiva.