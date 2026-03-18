Modelli speciali

Come può quest'auto essere legale?

La Discommon SVF1 Eagle è una Formula 1 degli anni '70 omologata per uso stradale

di Redazione Drive Up
18 Mar 2026 - 15:31
© Ufficio Stampa

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Omologare un'automobile per utilizzarla su strada è un lavoro complesso e molto spesso costoso. Sistemi di sicurezza, aggiornamenti software, sensoristica: per districarsi tra tutte le norme e i requisiti per rendere un modello idoneo, c'è da impazzire. Guardando la Discommon SVF1 Eagle, vien da chiedersi come abbiano fatto a ottenere l'omologazione per circolare regolarmente. 
Non costa poco
Eppure è così: vi basta spendere (come se fosse poco) 250 mila dollari per comprarne una. Per poi guidarla fino a casa o dovunque abbiate voglia, persino a fare la spesa se avete uno zaino dove riporre cibo e bevande. La vettura è equipaggiata con un motore V8 aspirato da 500 CV con cambio manuale a sei rapporti di derivazione Porsche. La trazione - ma è ovvio - è posteriore per esaltare al meglio le prestazioni e avere un coinvolgimento di guida da vera automobile sportiva. 

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Su misura
La SVF1 Eagle non è prodotta in serie e può essere ordinata su misura secondo il gusto e le esigenze del cliente. Essendo un chiaro modello d'ispirazione racing, Discommon lascia la possibilità di personalizzare il modello con grafiche e livree che ricopiano quelle delle principali scuderia dell'epoca. Gli appassionati Ferrari possono costruire una "replica" della 312 B di Clay Regazzoni, mentre chi ha Lotus nel cuore può scegliere la monoposto che fu di Jochen Rindt. Insomma, perfetta per i nostalgici e per chi ama guidare.

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