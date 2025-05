Tennis, Internazionali Bnl d'Italia: Musetti batte Medvedev, impresa di Paolini

TABELLONE FEMMINILE

Rimontona di Jasmine Paolini che, sotto di un set e 0-4 nel corso del secondo, batte Diana Shnaider e vola in semifinale. Match ricco di colpi di scena: la padrona di casa sembra metterla sui giusti binari quando si porta sul 2-0 e, dopo aver annullato una palla-break, vola addirittura sul 4-0. Il set potrebbe chiudersi in tempi brevissimi ma l'azzurra si spegne completamente: la russa cambia passo, accorcia e addirittura sorpassa sul 5-4. Paolini serve dunque per salvare il set e pareggia, per poi ritrovarsi nella situazione opposta: sul 6-5 serve per il vantaggio, ma si fa riacciuffare. Si va così al tiebreak e Shnaider fa un capolavoro: 7-1 senza appello e primo set russo. Il copione si ribalta completamente nel secondo parziale, con lo scatto della testa di serie numero 13: è infatti la russa a portarsi sul 4-0 contro una Paolini smarrita e inerme. L'azzurra viene scossa solo dallo stop per pioggia e dal discorso motivazionale di Sara Errani, che la risveglia: pareggio e sorpasso con un break a zero. Shnaider non c'è più e, in lacrime, si arrende: dopo il 6-4 che vale la parità nei set, si prende una lunga pausa per ricomporsi prima del terzo parziale, rientrando tra i fischi del Foro Italico. L'intervallo forzato sembra funzionare, dato che va subito sul 2-0, ma da qui in poi Paolini non sbaglia più nulla: rimonta e chiude 6(1)-7, 6-4, 6-2. Per due volte nel match, l'italiana si prende sei game di fila, a dimostrazione di una gara folle ma che, fortunatamente, alla fine sorride ai nostri colori.