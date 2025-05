Internazionali d'Italia: Sinner conquista il primo set al tiebreak contro Cerundolo LIVE

SINNER-CERUNDOLO 3-3

Sinner conquista il primo 15 aprendosi il campo e chiudendo in spinta col dritto. Cerundolo comanda il gioco e spinge bene con il dritto costringendo Jannik all'errore (15-15). Il numero 1 al mondo perde in lunghezza il controllo del dritto ed è costretto a inseguire (15-30), ma l'avversario lo aiuta sbagliando anche lui il diritto (30-30). Cerundolo chiama a rete Sinner con la palla corta, lo passa al volo e si procura l'immediata palla del contro-break, ma la getta al vento affossando in rete il dritto. La precisa palla corta di dritto vale il vantaggio per l'azzurro, che non tiene un rovescio in difesa per la nuova parità. Un altro errore di rovescio regala all'argentino la seconda palla break, annullata dopo un lunghissimo scambio ma ne arriva una terza che Cerundolo non sfrutta non riuscendo a chiudere la volée. Cerundolo prende subito l'iniziativa e se ne conquista una quarta con un dritto a sventaglio, sfumata per l'ennesimo diritto lungo. Un altro errore sotto rete regala a Sinner la palla per allungare, ma Jannik segue la prima a rete ma la volée gli rimane sulle corde. Ennesima parità. Poi un gratuito di rovescio consente all'argentino di procurarsi la quinta palla break, quella buona per tornare in parità.