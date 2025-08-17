Alcaraz non sbaglia, elimina Zverev e raggiunge Sinner in finale: "Non vedo l'ora"

ALCARAZ: "NON VEDO L'ORA DI AFFRONTARE SINNER"

Al termine della semifinale vinta contro Zverev, Carlitos Alcaraz si è subito proiettato sulla finale contro Jannik Sinner, la quarta consecutiva dopo Roma, Parigi e Londra: "Non vedo l'ora di giocare di nuovo contro di lui. Grazie a lui, do il massimo in ogni partita. È anche fantastico per i tifosi guardare le nostre partite". Poi continua: "Abbiamo alzato il livello e giocato un tennis davvero bello. Sono pronto per la sfida. Sono pronto a vedere cosa ho sbagliato nell'ultima partita (la finale di Wimbledon, ndr) e cercherò di migliorare lunedì. Domenica è un giorno di riposo. Cercherò di perfezionare un po' il mio gioco per essere al 100% mentalmente e tatticamente. Per essere pronto e perfetto. Non vedo l'ora che arrivi lunedì".