Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Tennis
ATP CINCINNATI

Alcaraz non sbaglia, elimina Zverev e raggiunge Sinner in finale: "Non vedo l'ora"

Lo spagnolo regola 2-0 il tedesco (6-4, 6-3): ora l’eterna sfida con Jannik per il titolo: "Sono pronto per la sfida" 

17 Ago 2025 - 09:16
© Getty Images

© Getty Images

Sarà ancora una volta Sinner contro Alcaraz. Dopo il successo in semifinale di Jannik contro Atmane anche Carlos raggiunge la finale del Masters 1000 di Cincinnati superando Alexander Zverev con un netto 6-4, 6-3 in un’ora e quarantacinque minuti. Dopo un primo set a inseguire il tedesco accenna la reazione nel secondo parziale, ma non può nulla contro la furia del numero 2 del ranking Atp. Lunedì l’ennesimo scontro tra i due giovani fenomeni.

Leggi anche

Sinner, compleanno da sogno: batte Atmane e si regala la finale di Cincinnati (e una carta Pokemon)

Ancora loro due, ancora una volta uno contro l’altro. Jannik Sinner e Carlos Alcaraz si sfideranno lunedì nella finale del Masters 1000 di Cincinnati. Lo spagnolo raggiunge l’altoatesino nello scontro decisivo per il titolo, regolando Alexander Zverev in semifinale in un’ora e quarantacinque minuti. In avvio il tedesco sembra più brillante, con lo spagnolo che deve annullare tre palle break per tenere il servizio e il conto dei game in parità sul 2-2. L’equilibrio continua fino al 3-3, quando Carlos mette la freccia: Alexander annulla una palla break ma non può nulla sulla seconda, con il murciano che vola via sul 5-3 per poi chiudere con il 6-4 che vale l’1-0. Zverev sembra già ko e perde il servizio anche nel primo gioco del secondo parziale, ma reagisce d’orgoglio con il contro-break dell’1-1 che lo riporta in vita. Anche in questo caso però, l’equilibrio torna a rompersi sul punteggio di 3-3: Alcaraz sale esponenzialmente di livello, infilando due ulteriori break consecutivi per archiviare la pratica con il 6-3 del definitivo 2-0. Zverev esce in semifinale, Alcaraz raggiunge Sinner in finale, regalandoci l’ennesima sfida tra i due fenomeni di questa generazione.

ALCARAZ: "NON VEDO L'ORA DI AFFRONTARE SINNER"
Al termine della semifinale vinta contro Zverev, Carlitos Alcaraz si è subito proiettato sulla finale contro Jannik Sinner, la quarta consecutiva dopo Roma, Parigi e Londra: "Non vedo l'ora di giocare di nuovo contro di lui. Grazie a lui, do il massimo in ogni partita. È anche fantastico per i tifosi guardare le nostre partite". Poi continua: "Abbiamo alzato il livello e giocato un tennis davvero bello. Sono pronto per la sfida. Sono pronto a vedere cosa ho sbagliato nell'ultima partita (la finale di Wimbledon, ndr) e cercherò di migliorare lunedì. Domenica è un giorno di riposo. Cercherò di perfezionare un po' il mio gioco per essere al 100% mentalmente e tatticamente. Per essere pronto e perfetto. Non vedo l'ora che arrivi lunedì". 

Sul match vinto 2-0 con Zverev, Alcaraz aggiunge: "Non è mai facile giocare contro qualcuno che sai non essere al 100%. È ancora più difficile con Sascha, una persona fantastica fuori dal campo: abbiamo un ottimo rapporto. È stata dura. Credo che abbiamo iniziato la partita giocando un buon tennis, ma all'improvviso ha iniziato a sentirsi male, e mi sono concentrato su come si sentiva lui invece di concentrarmi su me stesso e giocare un buon tennis. È stata una situazione molto difficile per me, e gli auguro tutto il meglio". 

tennis
carlos alcaraz
alexander zverev
cincinnati

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Ultimi video

02:29
DICH PAOLINI DA WIMBLEDON DICH

Paolini: "Wimbledon per me speciale"

05:00
DICH BINAGHI SU ATP FINALS 17/7 DICH

Binaghi: "Difficile pensare di poter fare meglio le Finals di Torino. Abbiamo vinto tutto, ma non mollo"

02:01
DICH JANNIK SINNER POST WIMBLEDON 13/7 DICH

Sinner: "Che emozione vedere i miei genitori e il mio team sul centrale"

01:24
DICH SANTOPADRE SU SINNER DICH

Santopadre: "Ha saputo reagire alla sconfitta di Parigi mentalmente e tatticamente"

01:04
DICH LORENZI SU SINNER DICH

Paolo Lorenzi: "L'inizio del secondo set è stata la chiave della partita per Sinner"

00:26
DICH CANE' SU SINNER 13/7 DICH

Canè: "Alla grande, cancellate le paure del Roland Garros"

01:55
DICH VAGNOZZI SU SINNER 13/7 DICH

Vagnozzi: "Serata speciale, è la prima volta che ho pianto nel box..."

01:11
DICH BINAGHI SU POLEMICHE 13/7 DICH

Binaghi: "Successo da gestire, se ci lasciano lavorare. Non tutti intorno sono contenti, ci sono invidie"

01:20
DICH BINAGHI SU TENNISTI ITALIANI 13/7 DICH

Binaghi: "Un grazie a Fognini, ora dobbiamo recuperare al più presto Berrettini"

00:59
DICH COBOLLI SU SINNER DICH

Cobolli su Sinner: "Orgogliosi di quello che sta facendo, è stato grande"

02:32
DICH BINAGHI SU SINNER 13/7 DICH

Binaghi su Sinner: "Coronamento di un ciclo, siamo in un'altra dimensione"

02:32
OTO SONEGO A WIMBLEDON 29/6 DICH

Sonego: "Qui ho bellissimi ricordi, arrivo carico e motivato"

04:00
DICH BERRETTINI DA WIMBLEDON 29/6 DICH

Berrettini: "Wimbledon speciale, quando sto bene posso combattere con tutti"

00:53
DICH BRONZETTI DA WIMBLEDON DICH

Bronzetti: "Vorrei vincere almeno un match"

04:12
DICH COBOLLI DA WIMBLEDON DICH

Cobolli su Wimbledon: "Con le scarpette da calcio sarei nella top 5"

02:29
DICH PAOLINI DA WIMBLEDON DICH

Paolini: "Wimbledon per me speciale"

I più visti di Tennis

Sinner spezza il tabù Auger-Aliassime in due set: Jannik è ingiocabile e vola in semifinale

Sinner vola ai quarti: Mannarino ko dopo oltre quattro ore tra pioggia e burraco. Oggi Auger-Aliassime

Paolini, che colpo a Cincinnati! Battuta Gauff in rimonta, ora c'è Kudermetova in semifinale

Terence Atmane

La depressione, Enrico Fermi e un QI sopra la media: ecco Atmane, tennista champagne

Sinner, compleanno da sogno: batte Atmane e si regala la finale di Cincinnati (e una carta Pokemon)

Alcaraz fatica, ma alla fine piega Rublev: si avvicina la rivincita con Sinner

Notizie del giorno
Vedi tutti
09:49
Juve, Tudor sorride: Bremer e Koop in crescita, e con un Vlahovic in più...
09:39
Marotta, prime parole da azionista: "Rischio ma credo nel progetto. Forte legame con Oaktree"
09:17
Juve, ore cruciali per il passaggio di Douglas Luiz al Nottingham Forest
09:16
Alcaraz non sbaglia: elimina Zverev e raggiunge Sinner in finale
09:05
Lo sport sui giornali: sfoglia la nostra rassegna