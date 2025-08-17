Tennis: Paolini soffre ma è in finale a Cincinnati, sfiderà Swiatek

A un passo dalla gloria: Jasmine Paolini vola, spreca e rischia di affondare, ma alla fine centra la seconda finale del suo 2025 dopo quella di Roma, e ancora in un Masters 1000. Stavolta, l'azzurra giocherà per il suo quarto titolo in un torneo in singolo proprio a Cincinnati, dopo il match più difficile del suo percorso in Ohio: quello contro Kudermetova. Gara inevitabilmente a due volti: all'inizio, l'italiana non concede nulla e con due break, uno per set, si porta sul 6-3, 5-4. Al momento di servire per il match, però, Paolini concede le prime palle break e la terza è fatale: 5-5. Si arriva al tie-break, dominato dalla russa: tutto in parità.



Nel terzo set, si riparte con equilibrio ma con la vincitrice agli Internazionali d'Italia che non riesce, almeno mentalmente, a scrollarsi di dosso gli errori del secondo parziale. Fortunatamente, i doppi falli e i colpi larghi e lunghi di Kudermetova fanno il resto: 4-2 per Paolini. Al momento di confermare il vantaggio, inizia uno dei game più lunghi dell'incontro, con la russa che ha altre due palle break per rimettere le cose a posto. Stavolta, però, la numero 9 al Mondo le annulla e sale sul 5-2. E, al secondo tentativo, non sbaglia: quando serve per il match, lascia l'avversaria a zero. La seconda semifinale a Cincinnati si chiude allora 6-3, 6(2)-7, 6-3 per Paolini, alla sua nona finale in singolo: giocherà per il quarto successo, il terzo in un Masters 1000 dopo Dubai e Roma



Jasmine Paolini se la vedrà con Iga Swiatek: la vincitrice di Wimbledon batte 7-5, 6-3 Elena Rybakina in un'ora e mezza di gioco, così andrà in scena la rivincita del Roland Garros 2024 (6-2, 6-1 per la polacca). Un successo che per certi versi arriva in rimonta, dato che nonostante il 2-0 nel conto dei parziali, nel primo passa in vantaggio proprio la kazaka, che dal 3-3 passa al 5-3 ma al momento di servire per il set incassa il break. A quel punto, sono quattro i game di fila in favore della polacca che passa in vantaggio. Nel secondo set, invece, Swiatek si porta sul 4-1, ha tre occasioni per andare sul 5-1 e deve invece annullare due palle break in favore di Rybakina. Il verdetto è però solo rimandato: per vincere a Cincinnati, Jasmine Paolini dovrà battere la regina di Wimbledon.