Tennis, Atp Cincinnati: Sinner festeggia il compleanno volando in finale, Atmane battuto 2-0

Dopo non aver concesso neppure un set ai suoi avversari nei turni precedenti, Jannik Sinner si presenta alla semifinale contro Terence Atmane con i grandi favori del pronostico, sebbene il francese lungo il suo cammino abbia eliminato giocatori importanti come Cobolli, Fonseca, Fritz e Rune. Prima di scendere in campo, simpatico siparietto nel tunnel con Atmane che ha voluto regalare al numero uno al mondo (che proprio oggi ha compiuto 24 anni) una carta Pokemon.