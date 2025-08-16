Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Tennis
TENNIS

Tennis, Atp Cincinnati: Sinner festeggia il compleanno volando in finale, Atmane battuto 2-0

Il numero uno al mondo vince 7-6 6-2 contro il francese che, prima del match, gli ha regalato una carta

16 Ago 2025 - 23:41
© IPA

© IPA

A un anno di distanza, Jannik Sinner torna in finale all’Atp Masters 1000 di Cincinnati. Il campione in carica del torneo in scena in Ohio supera 7-6(4), 6-2 Terence Atmane in semifinale, nel giorno del suo 24° compleanno, e si conquista così il diritto di poter difendere nell’ultimo atto il trofeo vinto già nel 2024. Il match dura solo 1h26’, con il numero 1 al mondo che ora aspetta il vincitore dell’altra semifinale tra Alcaraz e Zverev.

Leggi anche

Buon compleanno Jannik: Sinner oggi compie 24 anni e vuole una finale per regalo

LA PARTITA

Dopo non aver concesso neppure un set ai suoi avversari nei turni precedenti, Jannik Sinner si presenta alla semifinale contro Terence Atmane con i grandi favori del pronostico, sebbene il francese lungo il suo cammino abbia eliminato giocatori importanti come Cobolli, Fonseca, Fritz e Rune. Prima di scendere in campo, simpatico siparietto nel tunnel con Atmane che ha voluto regalare al numero uno al mondo (che proprio oggi ha compiuto 24 anni) una carta Pokemon. 

Visualizza il post su Twitter

Sinner però non perde la concentrazione e si dimostra implacabile nei propri turni in battuta nel corso del primo set, ma anche Atmane non sbaglia mai a servizio, tanto che nessuno dei due atleti concede nemmeno una palla break. La frazione si risolve allora al tie-break, dove a vincere 7-4 è Sinner, che si prende così un importante vantaggio nel punteggio complessivo. L’azzurro fatica però in apertura di secondo set, prolungando più del dovuto il game che inaugura la frazione.

Sinner vive un momento di difficoltà, legato forse a qualche problema di respirazione, ma poi riesce a riprendersi e toglie il servizio all’avversario alla seconda palla break, salendo improvvisamente sul 3-1 e andando poi a chiudere il match con il 6-2 che sigilla il secondo set.

Sinner torna così in finale all’Open di Cincinnati a un anno di distanza dall’ultima volta, visto che nel 2024 fu proprio lui a vincere il torneo grazie al successo su Tiafoe. Quest’anno l’avversario per il numero 1 al mondo uscirà invece dalla sfida tra Alcaraz e Zverev, per una finale che si preannuncia dunque spettacolare, a prescindere da quale sarà il rivale dell’azzurro.

sinner
cincinnati

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Ultimi video

02:29
DICH PAOLINI DA WIMBLEDON DICH

Paolini: "Wimbledon per me speciale"

05:00
DICH BINAGHI SU ATP FINALS 17/7 DICH

Binaghi: "Difficile pensare di poter fare meglio le Finals di Torino. Abbiamo vinto tutto, ma non mollo"

02:01
DICH JANNIK SINNER POST WIMBLEDON 13/7 DICH

Sinner: "Che emozione vedere i miei genitori e il mio team sul centrale"

01:24
DICH SANTOPADRE SU SINNER DICH

Santopadre: "Ha saputo reagire alla sconfitta di Parigi mentalmente e tatticamente"

01:04
DICH LORENZI SU SINNER DICH

Paolo Lorenzi: "L'inizio del secondo set è stata la chiave della partita per Sinner"

00:26
DICH CANE' SU SINNER 13/7 DICH

Canè: "Alla grande, cancellate le paure del Roland Garros"

01:55
DICH VAGNOZZI SU SINNER 13/7 DICH

Vagnozzi: "Serata speciale, è la prima volta che ho pianto nel box..."

01:11
DICH BINAGHI SU POLEMICHE 13/7 DICH

Binaghi: "Successo da gestire, se ci lasciano lavorare. Non tutti intorno sono contenti, ci sono invidie"

01:20
DICH BINAGHI SU TENNISTI ITALIANI 13/7 DICH

Binaghi: "Un grazie a Fognini, ora dobbiamo recuperare al più presto Berrettini"

00:59
DICH COBOLLI SU SINNER DICH

Cobolli su Sinner: "Orgogliosi di quello che sta facendo, è stato grande"

02:32
DICH BINAGHI SU SINNER 13/7 DICH

Binaghi su Sinner: "Coronamento di un ciclo, siamo in un'altra dimensione"

02:32
OTO SONEGO A WIMBLEDON 29/6 DICH

Sonego: "Qui ho bellissimi ricordi, arrivo carico e motivato"

04:00
DICH BERRETTINI DA WIMBLEDON 29/6 DICH

Berrettini: "Wimbledon speciale, quando sto bene posso combattere con tutti"

00:53
DICH BRONZETTI DA WIMBLEDON DICH

Bronzetti: "Vorrei vincere almeno un match"

04:12
DICH COBOLLI DA WIMBLEDON DICH

Cobolli su Wimbledon: "Con le scarpette da calcio sarei nella top 5"

02:29
DICH PAOLINI DA WIMBLEDON DICH

Paolini: "Wimbledon per me speciale"

I più visti di Tennis

Sinner vola ai quarti: Mannarino ko dopo oltre quattro ore tra pioggia e burraco. Oggi Auger-Aliassime

Sinner spezza il tabù Auger-Aliassime in due set: Jannik è ingiocabile e vola in semifinale

Terence Atmane

La depressione, Enrico Fermi e un QI sopra la media: ecco Atmane, tennista champagne

Paolini, che colpo a Cincinnati! Battuta Gauff in rimonta, ora c'è Kudermetova in semifinale

Alcaraz fatica, ma alla fine piega Rublev: si avvicina la rivincita con Sinner

Monica Seles ha la miastenia gravis: "Faccio fatica anche ad asciugarmi i capelli"

Notizie del giorno
Vedi tutti
Inzaghi: "Contento per la personalità"
00:41
Inzaghi: "Contento per la personalità"
La Moviola: "Era rigore", la sentenza di Cosmi
00:40
La Moviola: "Era rigore", la sentenza di Cosmi
Nicola: "Non siamo al completo"
00:40
Nicola: "Non siamo al completo"
Bardi: "Pubblico incredibile"
00:39
Bardi: "Pubblico incredibile"
Il calendario di domenica 17 agosto
00:37
Il calendario di domenica 17 agosto