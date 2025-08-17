Atp Cincinnati: è ancora Sinner-Alcaraz, la finale che tutti volevano

Carlos è avanti 8-5 nei precedenti, ma Jannik ha vinto l'ultimo, prestigiosissimo, nella finale di Wimbledon. Entrambi arrivano da un momento d'oro, con lo spagnolo che ha vinto le ultime 16 partite nei Masters 1000 (frutto dei trionfi a Montecarlo e Roma) e l'azzurro che arriva da 26 successi di fila sul cemento con 21 set consecutivi vinti. Sul cemento all'aperto, superficie su cui si gioca lunedì, è avanti l'iberico 4 a 2. Alcaraz ha raggiunto la sua 29esima finale nel circuito maggiore con un record di 21 vinte e 7 perse. Per l'altoatesino, è la 28esima finale con 20 vinte e 7 perse. Numeri quasi identici, che farebbero impallidire chiunque, ma ormai i due si conoscono benissimo, sia sul campo che fuori e la loro rivalità va già oltre i dati e le statistiche.