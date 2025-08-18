Tour de Romandie Féminin: fuga, podio e due maglie per Paula Blasi

Logo SportMediaset
18 Ago 2025 - 21:06
UAE Team ADQ chiude da protagonista il Tour de Romandie Féminin con una prestazione corale e combattiva nell’ultima tappa della corsa svizzera.

Alena Amialiusik e Greta Marturano hanno animato la lunga fuga di giornata, ripresa soltanto alle porte dell’ultima salita. Successivamente, Alena Ivanchenko e soprattutto l’attacco in discesa di Silvia Persico hanno dato ulteriore slancio all’azione che ha portato Paula Blasi al comando della corsa.

La giovane spagnola è riuscita a lanciarsi all’attacco insieme a Elise Chabbey (FDJ-Suez), raggiunte nel finale anche da Blanka Vas. Sul traguardo è stata la magiara ad imporsi in volata, mentre Blasi ha conquistato un brillante secondo posto davanti a Chabbey, che con questo risultato si è aggiudicata la classifica generale finale.

UAE Team ADQ piazza due atlete nella top 10 di giornata (Blasi 2ª ed Erica Magnaldi 9ª) e due nella top 10 della classifica generale (Blasi 4ª e Magnaldi 10ª).

Paula Blasi, già vincitrice della cronoscalata inaugurale venerdì, si è confermata come una delle grandi protagoniste di questa edizione, conquistando la Classifica Giovani (maglia bianca) e la Classifica a punti (maglia arancione).

Un bilancio di grande valore che sottolinea la crescita e la competitività della squadra, capace di correre da vera protagonista dall’inizio alla fine della corsa.

