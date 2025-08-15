Tennis, Atp Cincinnati: Alcaraz strappa il pass per le semifinali, Rublev battuto 2-1

LA PARTITA

Eliminato l’amico Luca Nardi negli ottavi di finale, Carlos Alcaraz torna in campo a Cincinnati per la gara dei quarti che lo contrappone ad Andrey Rublev, reduce invece dal successo su Comesana. Il primo set è subito nelle mani del numero 2 al mondo, abile nel togliere il turno in battuta all’avversario alla prima palla break e a salire così in vantaggio 2-1 nel computo dei games: l’iberico prima avvicina Rublev a rete con una smorzata dolcissima e poi completa la giocata sul tocco successivo. Rublev inizia a innervosirsi con il giudice di sedia per come viene gestito il time clock prima della battuta e Alcaraz approfitta allora dell’emotività del russo per cogliere anche il break del 6-3 che gli consente di vincere il primo set. Il murciano concede però una palla break nel settimo gioco del secondo set e Rublev sfrutta l’occasione, togliendo il servizio ad Alcaraz e portandosi avanti 4-3. Il russo capitalizza poi il proprio vantaggio con il 6-4 che gli vale la vittoria del secondo set e il pareggio sull’1-1 nel computo dei parziali.