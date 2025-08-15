Logo SportMediaset
Tennis, Atp Cincinnati: Alcaraz strappa il pass per le semifinali, Rublev battuto 2-1

Lo spagnolo supera anche lo scoglio dei quarti di finale: 6-3, 4-6, 7-5 il risultato contro il russo

15 Ago 2025 - 23:37
© IPA

© IPA

Altra giornata all’Atp Masters 1000 di Cincinnati, altra vittoria per Carlos Alcaraz. Il numero 2 al mondo continua a collezionare successi nel torneo dell’Ohio, superando in tre set il quarto di finale contro Andrey Rublev. Grazie al 6-3, 4-6, 7-5 sul tennista russo, l’iberico strappa così il pass per le semifinali, dove sfiderà il vincente del match tra Shelton e Zverev. Prosegue quindi la sfida a distanza contro il grande rivale Jannik Sinner.

LA PARTITA
Eliminato l’amico Luca Nardi negli ottavi di finale, Carlos Alcaraz torna in campo a Cincinnati per la gara dei quarti che lo contrappone ad Andrey Rublev, reduce invece dal successo su Comesana. Il primo set è subito nelle mani del numero 2 al mondo, abile nel togliere il turno in battuta all’avversario alla prima palla break e a salire così in vantaggio 2-1 nel computo dei games: l’iberico prima avvicina Rublev a rete con una smorzata dolcissima e poi completa la giocata sul tocco successivo. Rublev inizia a innervosirsi con il giudice di sedia per come viene gestito il time clock prima della battuta e Alcaraz approfitta allora dell’emotività del russo per cogliere anche il break del 6-3 che gli consente di vincere il primo set. Il murciano concede però una palla break nel settimo gioco del secondo set e Rublev sfrutta l’occasione, togliendo il servizio ad Alcaraz e portandosi avanti 4-3. Il russo capitalizza poi il proprio vantaggio con il 6-4 che gli vale la vittoria del secondo set e il pareggio sull’1-1 nel computo dei parziali.

La sfida si protrae allora al terzo e decisivo set, dove Rublev trova la forza per annullare due palle break sul 2-1 a favore di Alcaraz, tenendo in equilibrio la contesa. Lo spagnolo timbra però il break che lo porta sul 5-3, ma poi incassa l’immediato controbreak che riporta Rublev a contatto nel game successivo. Il russo commette però un pesantissimo doppio fallo sul match point a favore di Alcaraz, perdendo la battuta nel momento decisivo e perdendo 7-5 anche il set che consente al numero 2 del ranking Atp di accedere ai quarti di finale dopo 2h17' di gioco. Alcaraz nel prossimo turno affronterà il vincitore del match tra Shelton e Zverev.

