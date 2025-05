Tennis, Internazionali Bnl d'Italia: Alcaraz vola ai quarti, sfiderà Draper

TABELLONE MASCHILE

Seppur con qualche patema d'animo in più rispetto alle attese, Carlos Alcaraz conquista i quarti di finale negli Internazionali d'Italia. Il numero tre del mondo ha bisogno di 2h29' per sconfiggere un agguerrito Karen Khachanov (23): 6-3, 3-6, 7-5 il punteggio. Trova subito il break il russo, che si porta sul 2-0 con un doppio ace e mantiene i due giochi di vantaggio anche sul 3-1: servizio a zero e ottime soluzioni per lui. Alcaraz si risveglia però e pareggia sul 3-3, per poi dominare nei giochi seguenti: ribaltata completamente l'inerzia, è 6-3 nel primo set. Nel secondo parziale i giochi si ribaltano, con Khachanov che alza il livello del suo gioco sul 3-3 e la spunta, sfruttando gli errori dei rivali: 6-3 e tutto in parità. Il terzo parziale ha un andamento estremamente altalenante, col russo inizialmente in difficoltà fisica e il 4-1 di uno straripante Alcaraz, che poi si spegne: Khachanov pareggia sul 4-4 e sul 5-5, accarezzando l'impresa. I suoi sogni si spezzano però sulla maggior qualità e lucidità dello spagnolo, che chiude i giochi col 7-5 (sotto uno scroscio d'acqua) sfruttando un colpo a rete del rivale. Ora Alcaraz sfiderà Jack Draper (5) che, dopo aver perso il primo set, ha rimontato su Moutet sfruttando anche un problema fisico del rivale: 1-6, 6-4, 6-3 il punteggio a favore del britannico.