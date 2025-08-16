Tennis: splendida Paolini, rimonta Gauff e vola in semifinale a Cincinnati

© Getty Images
L'azzurra perde il primo set, ma ribalta e si impone 2-6, 6-4, 6-3: ora Kudermetova
Una splendida Jasmine Paolini compie l'impresa e vola in semifinale nel Masters 1000 di Cincinnati. L'azzurra, infatti, si impone in tre set e in rimonta sull'americana Coco Gauff. La padrona di casa domina il primo parziale, ma la 29enne non si arrende e prima pareggia i conti, poi si prende anche il terzo passando il turno dopo circa due ore di gioco. La sua avversaria per volare in finale è Kudermetova, capace di superare Gracheva 6-1, 6-2.
Ennesima impresa di Jasmine Paolini, che nonostante il primo set perso malamente contro Coco Gauff non si perde d'animo e trova una grande rimonta, centrando la semifinale a Cincinnati ed eliminando la favorita e acclamatissima padrona di casa. Eppure, dopo il 6-2 in favore della statunitense, la sensazione che non sia tutto perduto c'è, perché pur andando sotto 3-0 con due break, l'azzurra riesce inizialmente a recuperarne uno e a riportarsi sul 4-2 per Cori, che però si prende il terzo break e al momento di servire per il set non sbaglia: 6-2 e 1-0 nel conto dei parziali per la padrona di casa.
Il momento più importante del secondo set è invece a partire dal sesto game: cinque break consecutivi, tre di fila fortunatamente per Paolini che riesce così a chiudere sul 6-4 e a pareggiare i conti. 1-1 per quanto riguarda i set: si decide tutto al terzo. Dove si inizia con lo stesso "caos" di fine secondo. Jasmine annulla subito due palle break, poi si porta sul 2-0 e sul 3-1, trovando però sempre la risposta (2-2 e 3-3) di Gauff. Il game decisivo, allora, è l'ottavo: avanti 4-3, l'italiana si prende il break alla seconda opportunità e va sul 5-3. Al momento di servire per il passaggio del turno, si procura tre match point (40-0). Gauff riesce solo ad annullarne due, poi deve alzare bandiera bianca. Paolini può fare festa: è in semifinale a Cincinnati. La sua avversaria sarà Veronika Kudermetova, da non sottovalutare in quanto capace di travolgere 6-1, 6-2 Gracheva. A questo punto, però, la nostra campionessa è capace di tutto.
