Tennis: splendida Paolini, rimonta Gauff e vola in semifinale a Cincinnati

Il momento più importante del secondo set è invece a partire dal sesto game: cinque break consecutivi, tre di fila fortunatamente per Paolini che riesce così a chiudere sul 6-4 e a pareggiare i conti. 1-1 per quanto riguarda i set: si decide tutto al terzo. Dove si inizia con lo stesso "caos" di fine secondo. Jasmine annulla subito due palle break, poi si porta sul 2-0 e sul 3-1, trovando però sempre la risposta (2-2 e 3-3) di Gauff. Il game decisivo, allora, è l'ottavo: avanti 4-3, l'italiana si prende il break alla seconda opportunità e va sul 5-3. Al momento di servire per il passaggio del turno, si procura tre match point (40-0). Gauff riesce solo ad annullarne due, poi deve alzare bandiera bianca. Paolini può fare festa: è in semifinale a Cincinnati. La sua avversaria sarà Veronika Kudermetova, da non sottovalutare in quanto capace di travolgere 6-1, 6-2 Gracheva. A questo punto, però, la nostra campionessa è capace di tutto.