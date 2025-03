Niente Laureus Awards per Sinner, Kyrgios: "Sport significa rispettare le regole"

Jannik Sinner non sarà tra i candidati dei Laureus Awards 2025 a causa della squalifica per il caso Clostebol, come riferito qualche giorno fa dal presidente della Laureus Academy, l'ex rugbista Sean Fitzpatrick: "è stato deciso che la nomination di Jannik Sinner per il Laureus World Sportsman of the Year Award di quest'anno sarà ritirata".