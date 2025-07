Pugilato: positivo olimpionico uzbeko Mullojonov

L'uzbeko Lazizbek Mullojonov, medaglia d'oro all'Olimpiade di Parigi '24 nella categoria dei pesi massimi (91 kg) è risultato positivo a un controllo antidoping a sorpresa effettuato lo scorso 11 luglio. Nel suo organismo sono state trovate tracce di metasterone, steroide androgeno anabolizzante, vietato dall'agenzia mondiale antidoping. Mullojonov è stato sospeso a titolo cautelare in attesa delle controanalisi. Il campione uzbeko era impegnato nel Grand Prix Wbc in corso di svolgimento a Riad, dove il 13 agosto avrebbe dovuto combattere nei quarti di finale. Mullojonov è il pugile che a Parigi in un match del primo turno batté l'azzurro Aziz Abbes Mouhiidine, con un verdetto discutibile che lasciò perplesso perfino lo stesso massimo uzbeko.