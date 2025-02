Doping, Laureus Awards: Sinner escluso da nomination a sportivo dell'anno

"A seguito delle discussioni da parte della Laureus Academy, è stato deciso che la nomination di Jannik Sinner per il Laureus World Sportsman of the Year Award di quest'anno sarà ritirata". E' quanto si legge in una mail inviata dal Presidente della Laureus World Sports Academy, che ogni anno premia gli atleti migliori della stagione, l'ex rugbista Sean Fitzpatrick, ai membri della giuria per le nomination, a proposito della sospensione di 3 mesi del tennista numero 1 del mondo per il caso Clostebol.