Tennis, Atp Bastad: Darderi conquista il titolo, battuto De Jong in tre set

Si conclude in trionfo la settimana perfetta di Luciano Darderi a Bastad: l'azzurro conquista il torneo Atp 250 sulla terra rossa svedese battendo in finale l'olandese De Jong con il punteggio di 6-4, 3-6, 6-3 in 2 ore e 7 minuti di gioco. Darderi porta così a casa il suo secondo trofeo del 2025 dopo Marrakesh ad aprile, il terzo in carriera aggiungendo Cordoba nel 2024: tutti sulla terra rossa all'aperto. Grazie a questa vittoria, Luciano rientra nella top 50 della classifica mondiale.