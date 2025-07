Como, per Diao rifiutati 45 milioni. Ci pensa l’Everton, richiesti 75 milioni

Diao si è imposto come uno degli esterni più decisivi della Serie A, come dimostrano gli otto gol realizzati in appena 15 presenze con la maglia del Como. Reti che non sono passate inosservate in Europa, specialmente in Inghilterra dove Diao aveva già estimatori. Su tutti l’Everton, che aveva cercato il classe 2005 già diciotto mesi fa i tempi del Betis con gli spagnoli che però rifiutarono le offerte dei Toffies. Gli inglesi sono tornati alla carica per Diao, ma la risposta del Como è stata chiara: servono 75 milioni di euro per lasciar partire l’esterno. A osservare c’è anche il Betis, che all’interno dell’operazione fatta lo scorso gennaio ha inserito anche un 20% sulla futura rivendita di Diao. Percentuale che può rappresentare un maxi-introito per la squadra di Siviglia vista la richiesta del Como per lasciar partire il 19enne.