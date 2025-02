Niente Monte-Carlo per Sinner: l'azzurro dovrà allenarsi in una struttura privata

Jannik Sinner non potrà allenarsi al Monte-Carlo Country Club. La conferma è arrivata dalla stessa struttura monegasca che ha spiegato come il numero 1 al mondo non potrà proseguire la preparazione durante il periodo di squalifica per la positività all'antidoping. Dopo le indiscrezioni secondo cui Sinner avrebbe atteso il 13 aprile (data in cui avrà modo di allenarsi nuovamente in una struttura federale) nel Principato di Monaco, il Country Club ha fatto un importante passo indietro.