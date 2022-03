Nadal, frattura da stress alle costole: out 4-6 settimane

Nadal alza bandiera bianca e dopo un avvio di stagione da favola è costretto a fermarsi per un problema fisico. "Ho un'incrinatura da stress a una costola e starò fuori per 4-6 settimane - ha annunciato lo spagnolo sui suoi profili social dopo aver perso la finale di Indian Wells -. Non è una buona notizia e non me lo aspettavo. Sono depresso e triste perché dopo l'inizio della stagione mi sono divertito così tanto".

Getty Images