Tennis, Federer dona mezzo milione di dollari per i bambini ucraini

Roger Federer scende in campo a sostegno dei bambini ucraini. Il tennista svizzero ha fatto sapere di aver pronta una donazione da mezzo milione di dollari a favore dell'associazione War Child, che si occupa di fornire supporto ai bambini che vivono in teatri di guerra. "Io e la mia famiglia siamo inorriditi nel vedere le immagini che arrivano dall'Ucraina e abbiamo il cuore a pezzi per le persone innocenti che sono state così duramente colpite - ha scritto in un messaggio via Twitter -. Noi siamo per la pace".