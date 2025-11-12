ATP Finlas, il programma di domani: aprono Bolelli-Vavassori, Musetti sfida Alcaraz in serata

- Se ALCARAZ batte MUSETTI in 2 set e DE MINAUR batte FRITZ in 3 set, allora ALCARAZ vince il girone e FRITZ si qualifica come secondo



- Se ALCARAZ batte MUSETTI in 3 set e DE MINAUR batte FRITZ in 2 set, allora ALCARAZ vince il girone e DE MINAUR si qualifica come secondo



- Se ALCARAZ batte MUSETTI in 3 set e DE MINAUR batte FRITZ in 3 set, allora ALCARAZ vince il girone e FRITZ si qualifica come secondo



- Se MUSETTI batte ALCARAZ in 2 set e FRITZ batte DE MINAUR in 2 set, allora FRITZ vince il girone e MUSETTI si qualifica come secondo



- Se MUSETTI batte ALCARAZ in 2 set e FRITZ batte DE MINAUR in 3 set, allora FRITZ vince il girone e MUSETTI si qualifica come secondo



- Se MUSETTI batte ALCARAZ in 3 set e FRITZ batte DE MINAUR in 2 set, allora FRITZ vince il girone e ALCARAZ si qualifica come secondo



- Se MUSETTI batte ALCARAZ in 3 set e FRITZ batte A. DE MINAUR in 3 set, allora ALCARAZ vince il girone e FRITZ si qualifica come secondo

