ATP Finlas, il programma di domani: aprono Bolelli-Vavassori, Musetti sfida Alcaraz in serata

L'ultima giornata del Round Connors è più decisiva che mai: chiude il big match tra Musetti e Alcarazdi Martino Cozzi
Dopo la grande vittoria su Alex de Minaur, Lorenzo Musetti è pronto a tornare in campo alle ATP Finals di Torino. Nella giornata di domani, giovedì 13 novembre, l'azzurro scenderà in campo nella sessione serale contro Carlos Alcaraz per cercare di strappare una storica qualificazione alle semifinali. Nel Round Connors è ancora tutto aperto: Alcaraz, Musetti, Fritz e de Minaur possono ancora qualificarsi alle semifinali.
SESSIONE MATTUTINA
Come ogni giorno, ad aprire la sessione mattutina sarà la sfida di doppio, programmata per la 11, tra Krawietz-Puetz e il duo azzurro Bolelli-Vavassori, già certi di un posto in semifinale dopo le prime due vittorie nelle prime due giornate. Gli azzurri non sono ancora certi del primo posto, ma hanno grandi possibilità di vincere il girone indipendentemente dal risultato contro la coppia tedesca. A seguire, e non prima delle 14, la sfida tra Taylor Fritz e Alex de Minaur. Entrambi hanno ancora la possibilità di qualificarsi: lo statunitense come primo (o secondo, dipende da Alcaraz-Musetti), mentre l'australiano solamente come secondo.
SESSIONE SERALE
Ad aprire la sessione serale sarà la sfida tra i britannici Julian Cash e Lloyd Glasspool, i quali sfideranno la coppia formata dallo spagnolo Marcel Granollers e dall'argentino Horacio Zeballos, con l'inizio della sfida programmato non prima delle 18. Alla sera è in programma il gran finale: non prima delle 20:30, infatti, si sfideranno Lorenzo Musetti e Carlos Alcaraz entrambi a caccia di un posto in semifinale: Carlitos ha già vinto le prime due partite del girone e cerca il tris per confermarsi numero uno al mondo almeno fino a inizio 2026. Per Musetti, invece, c'è la possibilità di centrare le semifinali delle ATP Finals alla prima partecipazione in carriera.
TUTTE LE COMBINAZIONI POSSIBILI
- Indipendentemente dal punteggio, se ALCARAZ batte MUSETTI e FRITZ batte DE MINAUR, allora ALCARAZ vince il girone e FRITZ si qualifica come secondo
- Indipendentemente dal punteggio, se MUSETTI batte ALCARAZ e DE MINAUR batte FRITZ, allora MUSETTI vince il girone e ALCARAZ si qualifica come secondo
- Se ALCARAZ batte MUSETTI in 2 set e DE MINAUR batte FRITZ in 2 set, allora ALCARAZ vince il girone e DE MINAUR si qualifica come secondo
- Se ALCARAZ batte MUSETTI in 2 set e DE MINAUR batte FRITZ in 3 set, allora ALCARAZ vince il girone e FRITZ si qualifica come secondo
- Se ALCARAZ batte MUSETTI in 3 set e DE MINAUR batte FRITZ in 2 set, allora ALCARAZ vince il girone e DE MINAUR si qualifica come secondo
- Se ALCARAZ batte MUSETTI in 3 set e DE MINAUR batte FRITZ in 3 set, allora ALCARAZ vince il girone e FRITZ si qualifica come secondo
- Se MUSETTI batte ALCARAZ in 2 set e FRITZ batte DE MINAUR in 2 set, allora FRITZ vince il girone e MUSETTI si qualifica come secondo
- Se MUSETTI batte ALCARAZ in 2 set e FRITZ batte DE MINAUR in 3 set, allora FRITZ vince il girone e MUSETTI si qualifica come secondo
- Se MUSETTI batte ALCARAZ in 3 set e FRITZ batte DE MINAUR in 2 set, allora FRITZ vince il girone e ALCARAZ si qualifica come secondo
- Se MUSETTI batte ALCARAZ in 3 set e FRITZ batte A. DE MINAUR in 3 set, allora ALCARAZ vince il girone e FRITZ si qualifica come secondo