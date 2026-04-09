Tennis, Montecarlo: troppo Fonseca per Berrettini, l'azzurro eliminato al terzo turno
Il brasiliano si impone con servizio e grande precisioni e supera Berrettini con il punteggio di 6-3, 6-2
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L'avventura di Matteo Berrettini al Masters 1000 di Montecarlo si chiude al terzo turno con la sconfitta contro Joao Fonseca. Il brasiliano vola ai quarti di finale grazie alla vittoria 6-3, 6-2.
Il 19enne di Rio de Janeiro si è imposto con grande qualità al servizio e precisione sempre crescente nei colpi. Indirizzando prima il set d'apertura e poi trovando i break decisivi anche nel secondo, su tutti quello per il 5-2, sfruttando anche il momento psicologico favorevole.
Berrettini ha perso fiducia nel momento in cui sembrava poter riprendere il match, aprendo alla vittoria tutto sommato agevole di un Fonseca in grande spolvero sulla terra rossa dopo la vittoria in tre set contro il francese Rinderknech.
Il romano deve invece dire addio al torneo monegasco, portando comunque con sè il bel successo con un doppio 6-0 su Daniil Medvedev nel secondo turno di mercoledì.