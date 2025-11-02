Masters 1000 Parigi, la finale Sinner vs Auger-Aliassime in tempo reale

0-1 - Il secondo set inizia con Felix al servizio e con gli scambi che salgono di ritmo e intensità. Dopo qualche errore di misura e qualche scelta sbagliata nel palleggio, Auger-Aliasisme salva due palle break con la prima, poi Jannik non trova la misura col rovescio dal fondo e il canadese tiene il servizio con un ace.