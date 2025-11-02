Masters 1000 Parigi, la finale Sinner vs Auger-Aliassime in tempo reale

L'altoatesino in campo contro il canadese per vincere il titolo, tornare numero 1 e tenere in corsa Musetti per le Finals di Torinodi Stefano Ronchi
Ancora una vittoria separa Jannik Sinner dal ritorno al numero 1 della classifica Atp. Il campione altoatesino sfida Felix Auger-Aliasisme nella finale del Masters 1000 di Parigi non solo per il titolo, ma anche per scavalcare Carlos Alcaraz in vetta prima delle Finals di Torino. Una partita importante anche per Lorenzo Musetti. La sua partecipazione all'ultimo atto stagionale, infatti, dipende dal risultato del canadese: se dovesse battere Sinner, infatti, gli toglierebbe aritmeticamente il posto al torneo dei campioni.
|SET
|1° Set
|2° Set
|3° Set
|J. Sinner
(2, ITA) *
|1
|6
|2
|-
|F. Auger-Aliassime
(9, CAN)
|0
|4
|3
|-
* giocatore al servizio
LA CRONACA DEL MATCH
2° Set
2-3 - Serve & volley vincente per il canadese in apertura di game, poi Felix è costretto a servire due seconde e si porta sul 30-30 con un bel cross di dritto. Situazione che risolve con un ace e un passante che costringe all'errore Jannik.
2-2 - Felix arretra in risposta, ma Jannik serve forte, tiene con solidità lo scambio dal fondo e si porta sul 2-2 a zero chiudendo con uno schiaffo al volo sulla linea.
1-2 - Servizio e dritto in apertura di game per Auger-Aliasisme, poi passante di rovescio e gran dritto del canadese che aumenta i giri del suo tennis e tiene il turno di battuta a zero.
1-1 - Sinner parte con un servizio vincente, poi sbaglia di rovescio, piazza un ace e va ancora a segno con un altro servizio vincente. Auger-Aliasisme risponde muovendosi con più rapidità e cercando di comandare lo scambio, ma Jannik non perdona col dritto in contropiede.
0-1 - Il secondo set inizia con Felix al servizio e con gli scambi che salgono di ritmo e intensità. Dopo qualche errore di misura e qualche scelta sbagliata nel palleggio, Auger-Aliasisme salva due palle break con la prima, poi Jannik non trova la misura col rovescio dal fondo e il canadese tiene il servizio con un ace.
1° Set
6-4 - Il game si apre con un brutto errore di rovescio di Sinner, poi Jannik piazza un ace, martella col cross di dritto e si procura due set point col servizio. Ne basta uno per chiuder eil primo set su una palla corta troppo alta e lenta del canadese. SINNER SI AGGIUDICA IL PRIMO SET 6-4!
5-4 - Il primo punto del game lo mette a segno il canadese con uno schiaffo al volo, poi Sinner si difende in maniera impressionante e Auger-Aliasisme sbaglia col dritto. Sul 15-15, Jannik spedisce la palla in rete in risposta, poi un errore per parte regalano al canadese la chance per tenere il servizio. In pressione, il numero 9 del ranking avanza a rete e Jannik spedisce lungo il passante.
5-3 - Attento nella gestione del peso dei punti, Sinner inizia il game con un servizio vincente al corpo, poi spinge sulla diagonale di rovescio, piazza una palla corta micidiale e tiene il punto a zero.
4-3 - Auger-Aliasisme inizia con due ace, poi tiene bene il campo col dritto e tiene il servizio a zero grazie a una risposta sbagliata di Jannik.
4-2 - Primo punto rocambolesco con la palla che danza sul net e Jannik che chiude il punto dopo un gran lob. Il 15-15 lo piazza Auger-Aliasisme con un bel dritto, poi l'azzurro si riporta avanti con un diagonale preciso, spinge in manovra dal fondo e tiene il punto con un servizio vincente.
3-2 - Il game inizia con un dritto lungo di Sinner, poi l'altoatesino beffa il canadese con un lob preciso. Auger-Aliasisme si aggrappa al servizio, ma Jannik lotta su tutti i punti e si porta sul 30-30 grazie a un gran recupero. Due errori dell'azzurro poi chiudono il discorso.
3-1 - Il primo 15 è un gioiello di rovescio di Jannik, che pizzica la riga con un diagonale strepitoso. Poi il canadese è molto falloso nello scambio e Jannik tiene il servizio a zero.
2-1 - Il canadese parte con un ace, ma è piuttosto teso, un po' lento nello scambio dal fondo e fatica a tenere il ritmo dell'azzurro. Sul 15-30 Jannik spinge, ma infila tre errori consecutivi e Auger-Aliasisme tiene il servizio.
2-0 - Un servizio vincente e un dritto lungo di Sinner portano il game sul 15-15, poi l'azzurro piazza il primo ace del match, Auger-Aliasisme sbaglia ancora col dritto e Jannik affonda ancora col servizio consolidando il break.
1-0 - Auger-Aliasisme parte con un errore sulla diagonale di rovescio, poi rimedia col servizio e si porta sul 30-15 con uno smash. Un dritto lungo del canadese e un rovescio in rete poi concedono subito una palla break all'altoatesino. Occasione che l'azuzrro non si fa scappare. Aiutato da un altro errore di Auger-Aliasisme, Jannik piazza subito il primo punto.
* Sinner vince il sorteggio e sceglie di ricevere