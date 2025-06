Lesione all'adduttore per Musetti, salta il Queen's. Out anche Berrettini

A confermare l'infortunio è stato direttamente Simone Tartarini, coach del carrarino, che ha parlato a Tuttosport: "Non anticipiamo il verdetto ma la risonanza ha confermato quanto era emerso già dagli esami di Parigi. Esistono tempi tecnici per il recupero e forzare non avrebbe senso". Un infortuno che, secondo il coach, è figlia di una pre-season complicata e di una lunga serie di giorni senza mai fermarsi: "Lorenzo non ha mai avuto infortuni gravi ma anche il problema al polpaccio che lo ha fermato a Buenos Aires ha inciso pensando ai mesi successivi. Ha fatto dei grandi tornei sulla terra rossa arrivando in fondo o quasi in tutti i principali. Ormai, e questo vale per tutti i grandi del circuito, per farlo bisogna spingere il fisico al limite".