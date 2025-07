Sinner svela il dietro le quinte di Wimbledon: "E' il sogno dei sogni"

"Vincere Wimbledon, il sogno dei sogni. Qualcosa che non dimenticherò mai". Così Jannik Sinner in un video sul proprio canale YouTube in cui racconta il dietro le quinte dello storico trionfo sui prati londinesi. "Questo trofeo è davvero speciale. Il supporto durante le due settimane è stato fantastico. Sono molto felice per questo, così come aver avuto al mio fianco quasi tutta la mia famiglia, alcuni amici e il mio team. L'atmosfera è stata incredibile - racconta Sinner -ovviamente mi sono passate tante cose per la mente prima dell'ultimo punto, ma ciò che ho apprezzato di più è stato l'abbraccio con tutte le persone presenti nel mio box. Nessuno mi conosce meglio di loro ed è la cosa più importante per me averli vicino, mi godrò questo trionfo ancora per qualche giorno e questi ricordi resteranno con me per sempre".