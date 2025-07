Milan Skriniar sarà un giocatore del Fenerbahce. Accordo chiuso tra i turchi e il Paris Saint-Germain, che hanno definito tutti i dettagli per il ritorno in Turchia, questa volta a titolo definitivo, del difensore ex Inter: accordo chiuso sulla base di 7 milioni più 3 di bonus. L'avventura in Francia del difensore termina, quindi, dopo un anno e mezzo.