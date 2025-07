Atp Toronto, Musetti ritrova il successo dopo due mesi e vola al terzo turno

Buona la prima al Masters 1000 di Toronto per Lorenzo Musetti, che torna a vincere un match dopo quasi due mesi e le eliminazioni al primo turno sia a Wimbledon che a Washington. Il carrarino è al terzo turno del torneo canadese grazie alla vittoria in due set sull'australiano James Duckworth, n. 106 al mondo, con il punteggio di 7-5, 6-1 in un'ora e 22 minuti.