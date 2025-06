Atp Stoccarda, Fognini perde con Moutet e lo insulta: "Piccolo maiale, sei una me**a"

Alla sua ultima stagione nel circuito, Fognini non è nuovo a scenate del genere e in passato (anche recente) ha dato più volte in escandescenza. A Wimbledon nel 2019 andò su tutte le furie nel match di terzo turno perso contro Tennys Sandgren: "Ma è giusto giocare qua? Maledetti inglesi... Scoppiasse una bomba su sto circolo, una bomba deve scoppiare!". In quel caso se la cavò con una multa di 3 mila euro. Ben peggio andò a Barcellona nel 2021 e quest'anno quando si fece squalificare per frasi ingiuriose e comportamento antisportivo.