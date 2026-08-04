Juventus, adesso serve incassare: Nico Gonzalez, David e Zhegrova sul mercato

In attesa di definire il numero uno per la porta, di trovare un centrocampista di livello e completare l'attacco con una prima punta, la Juventus deve anche pensare alle cessioni. Perché la rosa è lunga e perché c'è bisogno di fare cassa, visto che le uscite hanno superato abbondantemente i cento milioni di euro e c'è ancora qualcosa da fare. I nomi dei possibili partenti sono diversi, ma quelli con cui incassare davvero delle buone cifre non altrettanti.