Juventus, adesso serve incassare: Nico Gonzalez, David e Zhegrova sul mercato

In attesa di definire il numero uno per la porta, di trovare un centrocampista di livello e completare l'attacco con una prima punta, la Juventus deve anche pensare alle cessioni. Perché la rosa è lunga e perché c'è bisogno di fare cassa, visto che le uscite hanno superato abbondantemente i cento milioni di euro e c'è ancora qualcosa da fare. I nomi dei possibili partenti sono diversi, ma quelli con cui incassare davvero delle buone cifre non altrettanti.
In cima alla lista c'è Nico Gonzalez. La priorità di tutti era ed è quella di chiudere l'accordo con l'Atletico Madrid, dove l'argentino ha giocato in prestito la scorsa stagione, ma l'accordo pare lontano. Gli spagnoli non vogliono far valere il diritto di riscatto alla cifra richiesta dai bianconeri (32 milioni di euro), ma vorrebbero scendere al massimo a 25. Così, ecco che attorno all'ex viola si sono raccolte diverse voci. Anche da parte di squadre italiane, con l'Inter e la Roma, che avrebbero fatto dei sondaggi perlustrativi. Entrambe attendono l'occasione giusta, con i nerazzurri che potrebbero inserire nella trattativa il vecchio pallino di Carbevali, Frattesi. La Juve, però, preferirebbe non cedere il giocatore a una diretta concorrente e punta soprattutto a massimizzare l'incasso. Per questo a Torino attendono che si faccia avanti qualche club della Premier League, gli unici in grado di accontentare le richieste economiche della Signora.
Jonathan David ed Edon Zhegrova sono gli altri due nomi messi apertamente sul mercato. Il canadese ha visto partire Vlahovic e Openda, ma l'arrivo di Kolo Muani ha confermato che Spalletti ripone poca fiducia in lui. Nonostante ciò, vorrebbe rimanere e giocarsi le proprie carte. Per questo è intenzionato a rifiutare l'interesse concreto del Marsiglia, che vorrebbe riportarlo in Ligue 1. Il suo ingaggio elevato, poi, complica le cose. Quanto a Zhegrova, finora non ci sono state offerte concrete, ma di sicuro e tra quelli che potrebbero avere un mercato importante.
Certo, i pezzi grossi restano Gleison Bremer e Chico Conceiçao, ma per il momento la Juve vorrebbe evitare di privarsi di uno o due elementi così importanti. Solo in caso di estrema necessità si penserà alla loro cessione.