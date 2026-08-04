Neymar elude domande sul ritiro, suo padre lo esclude: "Continuerà a giocare"

04 Ago 2026 - 09:19
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Neymar ha evitato di commentare un possibile ritiro al termine del suo contratto con il Santos, mentre suo padre ha dichiarato che "continuerà a giocare a calcio". La stella brasiliana, 34 anni, ha concluso la sua carriera in nazionale con il Brasile dopo la sconfitta della "Seleção" agli ottavi nel recente Mondiale, contro la Norvegia. Neymar è sotto contratto con il club in cui è cresciuto fino a dicembre. "Quando scadrà il mio contratto, penserò se rimanere al Santos, andarmene o smettere di giocare. Non so davvero cosa farò", ha detto quando gli è stato chiesto del suo futuro durante un'asta di beneficenza a San Paolo. "Procediamo un passo alla volta, una partita alla volta. Mi sento bene fisicamente", ha aggiunto l'ex giocatore di Barcellona e Paris Saint-Germain, che negli ultimi anni è stato tormentato da una serie di infortuni. Anche a suo padre e agente, Neymar da Silva Santos, è stato chiesto un commento. "Neymar ama giocare a calcio. Cos'altro potrebbe fare? Non ha ancora una laurea in medicina, quindi continuerà", ha risposto.

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