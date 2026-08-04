Oggi a Milano i funerali di Franco Baresi: attese migliaia di tifosi

Ultimo saluto a Franco Baresi: a Milano sono attesi stamani migliaia di tifosi e non solo. In occasione dei funerali dell'ex capitano del Milan, nella basilica di Sant'Ambrogio a Milano (l'amministrazione comunale ha proclamato il lutto cittadino e la bandiera civica sarà esposta a mezz'asta in tutte le sedi istituzionali), in tanti si raccoglieranno per salutare la leggenda rossonera (previsto uno speciale su Rete4 a partire dalle ore 10.50). Ci saranno anche decine di ex calciatori e rappresentanti delle istituzioni, oltre al proprietario del club Gerry Cardinale e al presidente Paolo Scaroni, insieme ai dirigenti e ai dipendenti di Casa Milan, Milanello e Vismara e al presidente della Lega Serie A, Ezio Simonelli. Per la Federcalcio ci sarà il segretario generale, Marco Brunelli. Il presidente Giovanni Malagò in queste ore è all'estero, venerdì alla notizia della morte di Baresi si era recato a Milano per far subito visita alla famiglia. Sono attesi anche il sindaco di Milano Beppe Sala e i rappresentanti di Real Madrid, tra cui la bandiera Pirri, e Barcellona. Saranno presenti il presidente dell'Inter Beppe Marotta e numerosi ex compagni di Franco Baresi, da Paolo Maldini a Marco Van Basten. Assente invece Ibrahimovic. In rappresentanza della prima squadra impegnata a Perth in tournée e impossibilitata a tornare in Italia, ci saranno Pulisic e Gimenez che sono rimasti a Milanello per recuperare dai rispettivi infortuni. Saranno poi presenti delegazioni di tutte le squadre maschili, femminili e del settore giovanile.