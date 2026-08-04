ADDIO BARESI

Oggi a Milano i funerali di Franco Baresi: attese migliaia di tifosi

Presenti ex compagni del Milan, le istituzioni e i rappresentanti di Real e Barcellona, oltre a Pulisic e Gimenez

04 Ago 2026 - 10:10
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su
videovideo

Ultimo saluto a Franco Baresi: a Milano sono attesi stamani migliaia di tifosi e non solo. In occasione dei funerali dell'ex capitano del Milan, nella basilica di Sant'Ambrogio a Milano (l'amministrazione comunale ha proclamato il lutto cittadino e la bandiera civica sarà esposta a mezz'asta in tutte le sedi istituzionali), in tanti si raccoglieranno per salutare la leggenda rossonera (previsto uno speciale su Rete4 a partire dalle ore 10.50). Ci saranno anche decine di ex calciatori e rappresentanti delle istituzioni, oltre al proprietario del club Gerry Cardinale e al presidente Paolo Scaroni, insieme ai dirigenti e ai dipendenti di Casa Milan, Milanello e Vismara e al presidente della Lega Serie A, Ezio Simonelli. Per la Federcalcio ci sarà il segretario generale, Marco Brunelli. Il presidente Giovanni Malagò in queste ore è all'estero, venerdì alla notizia della morte di Baresi si era recato a Milano per far subito visita alla famiglia. Sono attesi anche il sindaco di Milano Beppe Sala e i rappresentanti di Real Madrid, tra cui la bandiera Pirri, e Barcellona. Saranno presenti il presidente dell'Inter Beppe Marotta e numerosi ex compagni di Franco Baresi, da Paolo Maldini a Marco Van Basten. Assente invece Ibrahimovic. In rappresentanza della prima squadra impegnata a Perth in tournée e impossibilitata a tornare in Italia, ci saranno Pulisic e Gimenez che sono rimasti a Milanello per recuperare dai rispettivi infortuni. Saranno poi presenti delegazioni di tutte le squadre maschili, femminili e del settore giovanile.

I FUNERALI IN DIRETTA SU RETE 4
La cerimonia funebre sarà trasmessa in diretta su Rete 4, all'interno di "Diario del giorno", con inizio alle ore 10.50. Nel derby in programma a Perth mercoledì 5, il Milan scenderà in campo con il lutto al braccio. Prima del fischio d'inizio sarà osservato un minuto di silenzio. Sui maxischermi verranno proiettate immagini di Baresi, mentre i led dello stadio ospiteranno messaggi commemorativi e sarà realizzata una coreografia dedicata.

LA CURVA SUD IN SANT'AMBROGIO: "LEGGENDA IMMORTALE, INIMITABILE BANDIERA"
Un grande striscione è stato esposto dalla Curva Sud milanista nel palazzo davanti la basilica di Sant'Ambrogio dove oggi si tengono i funerali dell'ex capitano del Milan Franco Baresi: 'Leggenda immortale, inimitabile bandiera che non smetterà mai di sventolare. Ciao Capitano' recita lo striscione. Stanno iniziando ad arrivare anche tanti ex giocatori del Milan come Mauro Tassotti, Alberico Evani, Filippo Galli, Nevio Scala, Angelo Colombo, Marco Simone e Riccardo Montolivo. È arrivato anche il nuovo amministratore delegato del Milan Massimo Calvelli.

© milannews.it

© milannews.it

Leggi anche
Franco Baresi

Baresi per sempre: il Milan vuole intitolargli la Curva Sud, Milano lo propone per il Famedio

Franco Baresi, Cardinale e Sacchi comprano una pagina di quotidiano per ricordarlo

1 di 3
© Rassegna Stampa | "La grande famiglia rossonera piange il nostro grande Capitano Franco Baresi. Ha incalzato i valori, il carattere e l'eccellenza di questo Club. Anche mentre affrontava la sfida più grande è stato vicino al Milan. La sua eredità durerà per sempre" Gerry Cardinale sulla Gazzetta dello Sport
© Rassegna Stampa | "La grande famiglia rossonera piange il nostro grande Capitano Franco Baresi. Ha incalzato i valori, il carattere e l'eccellenza di questo Club. Anche mentre affrontava la sfida più grande è stato vicino al Milan. La sua eredità durerà per sempre" Gerry Cardinale sulla Gazzetta dello Sport
© Rassegna Stampa | "La grande famiglia rossonera piange il nostro grande Capitano Franco Baresi. Ha incalzato i valori, il carattere e l'eccellenza di questo Club. Anche mentre affrontava la sfida più grande è stato vicino al Milan. La sua eredità durerà per sempre" Gerry Cardinale sulla Gazzetta dello Sport

© Rassegna Stampa | "La grande famiglia rossonera piange il nostro grande Capitano Franco Baresi. Ha incalzato i valori, il carattere e l'eccellenza di questo Club. Anche mentre affrontava la sfida più grande è stato vicino al Milan. La sua eredità durerà per sempre" Gerry Cardinale sulla Gazzetta dello Sport

© Rassegna Stampa | "La grande famiglia rossonera piange il nostro grande Capitano Franco Baresi. Ha incalzato i valori, il carattere e l'eccellenza di questo Club. Anche mentre affrontava la sfida più grande è stato vicino al Milan. La sua eredità durerà per sempre" Gerry Cardinale sulla Gazzetta dello Sport

baresi

Ultimi video

01:36
Roma, Gasp vuole di più

Roma, Gasp vuole di più

01:11
DICH EVANI RICORDO BARESI DICH

Evani ricorda Baresi: "È come se avessi perso un fratello"

00:45
CLIP BERRETTINI ELIMINATO A MONTREAL PER SITO 4/8 SRV

Delusione Berrettini: eliminato al primo turno, a Montreal, da Navone

01:15
DICH BUFFON SU FUTURO DA DIRIGENTE JUVE DICH

Buffon e un futuro da dirigente alla Juve: "Se mi chiamassero solo perché sono Buffon mi offenderei... "

01:03
DICH BUFFON BIDONE AL POSTO DEL CUORE DICH

Buffon e lo sfogo post Real-Juve in Champions: "Non riuserei quelle parole""

00:38
DICH BUFFON SU RICORDO FRANCO BARESI DICH

Buffon omaggia Franco Baresi: "Era incredibile, avrebbe potuto giocare anche nel 2030..."

01:18
DICH BUFFON SU RIFORMA SERIE A E GIOVANI DICH

Buffon sui giovani italiani: "Bisogna essere più coraggiosi e lanciarli, soprattutto in un campionato che non è più top come il nostro"

00:34
DICH BUFFON SU GUARDIOLA DICH

Buffon: "Guardiola avrebbe dato energia, ma non garantiva risultati immediati"

01:03
DICH BUFFON SU CHIAMATA DI MALDINI RIFIUTATA DICH

Buffon su chiamata di Maldini e Leonardo: "Sul momento ho tentennato, ma ho rifiutato perché voglio sentirmi libero"

01:59
DICH BUFFON SU PIRLO DICH

Buffon difende Pirlo: "Spesso si cestinano persone e professionisti dimenticando quanto hanno fatto per la Nazionale"

02:37
DICH BUFFON SERATA VIAREGGIO DICH

Buffon: "Bisogna cominciare a remare uniti per far tornare grande l'Italia"

00:59
MCH PAREDES NERVOSETTO MCH

Paredes ancora nervoso dopo la finale persa: pallonata all'avversario

01:54
Juve, è boom abbonati

Juve, è boom abbonati

01:59
Inter, tutto su Pio

Inter, tutto su Pio

01:37
Fiorentina da sogno

Fiorentina da sogno

01:36
Roma, Gasp vuole di più

Roma, Gasp vuole di più

I più visti di Milan

"C'è solo un capitano. Al mio straordinario capitano, ultimo eroico baluardo in campo e primo ineguagliabile esempio per tutti, con immenso affetto e profonda riconoscenza" Arrigo Sacchi sulla Gazzetta dello Sport

Cardinale e Sacchi comprano una pagina di quotidiano per ricordare Baresi

L'omaggio del Milan a Baresi

Omaggio a Baresi: Gabbia e Amorim depongono una corona di fiori al murale a Perth

Baresi e Bergomi alle Olimpiadi Invernali 2026

La lettera di Bergomi per Baresi: "Capitani senza retorica. L'ultima nostra foto è storia"

Addio a Franco Baresi

Addio a Franco Baresi

CLIP BARESI ROSE HEYSEL 1990 31/07 SRV

Baresi, il gesto per i morti dell'Heysel: 39 rose sfidando i divieti

Dalla Juventus al Napoli: il mondo del calcio piange Franco Baresi

Calcio ora per ora
Vedi tutti
09:19
Neymar elude domande sul ritiro, suo padre lo esclude: "Continuerà a giocare"
22:40
La promessa di Landucci: "Allegri non verrà più espulso"
22:37
Guerra Uefa-Fifa, l'ultima idea di Ceferin è boicottare il Mondiale per club 2029
22:09
Walter Sabatini torna alla Pro Patria 43 anni dopo l'addio, l'annuncio del club
21:33
Infantino nel mirino, nasce un'alleanza: "Pronti a paralizzare la Fifa"