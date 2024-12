Kyrgios, altro attacco a Sinner: "Se lo affronterò metterò da parte qualsiasi tipo di rispetto"

Kyrgios, assente dal circuito da giugno 2023, si è iscritto a Brisbane (29 dicembre-5 gennaio) come primo torneo per il rientro. Tra i due c'è un unico precedente che risale al 2022, agli ottavi del Masters 1000 di Miami e Nick ha ceduto in due set 7-6, 6-3 contro un 20enne Sinner. In quell'occasione il bad boy australiano mise in mostra il peggio di sé a livello comportamentale con una sequela ininterrotta di invettive contro l’arbitro brasiliano Carlos Bernardes, costretto a infliggergli prima un punto e poi addirittura un game di penalità.