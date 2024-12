Tennis, Kyrgios, nuovo attacco a Sinner: "Io non fallisco i test antidoping"

Dopo un anno e mezzo di stop Nick Kyrgios si sta preparando al ritorno in campo. L'australiano, che nelle scorse settimane ha annunciato la partecipazione al torneo di Brisbane, in programma dal 29 dicembre al 5 gennaio 2025, non ha perso l'occasione di attaccare nuovamente Jannik Sinner per il caso Clostebol. Proprio raccontando gli ultimi sviluppi circa le proprie condizioni fisiche, il finalista di Wimbledon 2022 ha nuovamente stuzzicato il numero 1 al mondo: "È bello aver fatto tanti giorni consecutivi di allenamento. Polso ricostruito e pronto a tornare. Senza fallire alcun test antidoping. Siate fieri, Kyrgios lo fa nel modo giusto".