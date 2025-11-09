Jannik Sinner, niente bonus dall'ATP nel 2025: ecco perché

Sinner e Alcaraz si contendono il trofeo del numero uno del ranking: le foto già iconiche
La sospensione per la questione Clostebol indirettamente priverà Sinner del bonus Pool ATPdi Stefano Fiore
La sospensione di tre mesi subita da Jannik Sinner per il caso Clostebol (dal 9 febbraio al 4 maggio di quest'anno) porta altre conseguenze, in questo caso indirette, a livello economico. L'ATP ha infatti diffuso la classifica aggiornata ai fini del Bonus Pool, l'integrazione del prize money (bottino totale di 21 milioni di dollari, circa 18 milioni di euro) erogata agli atleti con i migliori risultati nei Masters 1000 e alle Finals.
Nonostante la classifica di merito lo vedrebbe al secondo posto dopo Carlos Alcaraz (3420 punti contro i 2350 di Sinner, che quest'anno ha vinto Parigi e raggiunto due finali 1000), Sinner non potrà ricevere alcun bonus.
In realtà anche Alcaraz non riceverà il bonus pieno, ma solo il 25%: in questo caso è la conseguenza di una scelta personale di saltare tre Masters 1000 nel corso dell'annata.
In attesa delle Finals, Sinner ha già incassato in prize money 14 milioni di dollari in questa stagione, a cui si aggiunge l'assegno di 6 milioni di dollari per la vittoria nell'esibizione di Riad: in totale quasi 17,5 milioni di euro.
