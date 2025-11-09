MotoGP Portogallo: Bezzecchi domina davanti a Marquez e Acosta, a terra Bagnaia

Marco Bezzecchi ha dominato e vinto il GP di Portogallo, penultimo appuntamento del Mondiale MotoGP 2025. Il pilota Aprilia è scattato dalla pole, ha piegato giro dopo giro i tentativi di resistenza di Alex Marquez e ha tagliato il traguardo in solitaria portandosi a casa il secondo successo stagionale in una gara lunga dopo quello di Silverstone. Il podio, dietro allo spagnolo della Ducati Gresini, è stato completato dalla Ktm di Pedro Acosta. È finita nella ghiaia, invece, la gara di Francesco Bagnaia: il pilota Ducati è caduto in curva 10 mentre viaggiava da solo al quarto posto ed è così incappato nel quinto "zero" negli ultimi sei GP.