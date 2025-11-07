Sinner nel mirino dei fucilieri del Sudtirol: "Parla pure del tuo orgoglio italiano, ma rispettaci"

"Questa stessa Austria che "rifiuti" si è instancabilmente impegnata per i diritti della popolazione sudtirolese in decenni difficili – politicamente, diplomaticamente e culturalmente. Senza questo impegno, la nostra attuale autonomia, la nostra prosperità e forse persino il tuo dialetto pusterese, unico e familiare, difficilmente sarebbero sopravvissuti" sottolinea Schmid. "Per questo fa male quando personalità di spicco del nostro Paese, con parole avventate, danno l'impressione che questo legame storico e l'autonomia faticosamente conquistata siano diventati insignificanti," continua il comandante degli Schützen.