Nuova Inter, vecchi problemi: Chivu di fronte alla sfida fallita da Inzaghi

Sembra paradossale venire criticati dopo due vittorie, ma contro Verona e Kairat Almaty l'Inter ha mostrato crepe che hanno riportato alla mente problemi mai davvero risolti. I cali di tensione dopo essere andati in vantaggio (vedi la partita con l'Hellas) e la presunzione contro le medio-piccole (vedi l'incontro con i kazaki) sono problemi ormai atavici del gruppo ereditato da Cristian Chivu. Se contro l'Hellas l'approccio era stato buono salvo poi smettere di giocare dopo il gol dell0 0-1 di Zielinski, il vero allarme è scattato nell'ultima uscita contro il Kairat. I nerazzurri, per stessa ammissione dei protagonisti in campo (vedi le dichiarazioni di Dimarco e Carlos Augusto), hanno chiaramente sottovalutato l'impegno, sfiorando la clamorosa frittata.