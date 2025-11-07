Marotta: "BIlancio Inter in attivo è traguardo storico come il nuovo San Siro"

Marotta ha celebrato con enfasi il risultato economico raggiunto dalla società: "Per la prima volta l'Inter ha chiuso un bilancio in attivo, è un traguardo storico come quello su San Siro". Il presidente nerazzurro ha sottolineato che tale risultato non è frutto del caso, ma della lungimiranza e dell'accortezza della società: "Non dobbiamo mai dimenticare che il core business di questa attività è il gioco del calcio. Si vince nel bilancio se si vince più sul campo". Il successo è stato generato da un grande percorso sportivo, con ricavi importanti derivanti dalla partecipazione alla Champions League ("In pochi anni abbiamo fatto due finali, concluse amaramente, però ci siamo arrivati ed è molto difficile quindi non è come vincere, ma quasi. E hanno generato ricavi importanti") e al Mondiale per Club, il tutto in linea con le linee guida precise fissate dalla proprietà Oaktree.