Volley
VOLLEY

Mauro Berruto torna ad allenare: per qualche giorno sarà ct della nazionale palestinese

L'ex tecnico azzurro, bronzo a Londra 2012, torna in panchina dopo dieci anni

di Redazione
07 Nov 2025 - 11:32
© Getty Images

© Getty Images

Dopo dieci anni di assenza dai palasport, Mauro Berruto, deputato, responsabile sport del Partito Democratico ed ex ct della Nazionale italiana di pallavolo maschile con cui vinse il bronzo olimpico a Londra 2012, tornerà ad allenare. A fine novembre sarà infatti in Palestina, su invito del Comitato Olimpico Palestinese e della Federazione Palestinese di Pallavolo, per una missione di diplomazia sportiva durante la quale guiderà per alcuni giorni la Nazionale Palestinese maschile, terrà corsi di formazione per allenatori locali e promuoverà progetti di sviluppo e accesso alla pratica sportiva per i e le giovani palestinesi.

Con lui una delegazione del Partito Democratico composta da Ouidad Bakkali, Laura Boldrini, Sara Ferrari, Valentina Ghio e da Andrea Orlando. "È un'emozione immensa e un grande onore: allenare la nazionale palestinese, oggi, è un atto di fiducia nello sport come respiro di libertà e linguaggio di pace. Proverò a restituire il dono che lo sport, in tanti anni di carriera, mi ha regalato: la tenacia e la responsabilità verso il futuro", ha dichiarato Berruto.

