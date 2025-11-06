Logo SportMediaset

ATP 250 di Atene, Lorenzo Musetti accede alla semifinale e avvicina l'accesso alle Finals

Il 23enne di Carrara ha sconfitto per 6-2 6-4 il francese Alexandre Müller e ora affronterà l'americano Sebastian Korda

di Redazione
06 Nov 2025 - 15:45

La corsa verso le ATP Finals per Lorenzo Musetti prosegue spedita e la conferma arriva dalle semifinali conquistate all'ATP 250 di Atene. Il 23enne di Carrara ha sconfitto per 6-2 6-4 il francese Alexandre Müller ai quarti di finale trovando di fronte a sé nel prossimo turno l'americano Sebastian Korda. Un passo in avanti importante per il tennista toscano che sarà chiamato a vincere il torneo per scavalcare il canadese Felix Auger-Aliassime nell'ATP Race e qualificarsi alle Finals, in programma a Torino dal 9 al 16 novembre (GUARDA L'APPROFONDIMENTO: LE COMBINAZIONI DI QUALIFICAZIONE PER MUSETTI).

Primo set a senso unico con l'azzurro che si è preso due break consecutivi indirizzando subito la partita, cedendo però al quarto game il servizio a Müller dopo un game decisamente concitato. Musetti non ha messo di combattere e, dopo aver sfiorato nuovamente il break, ha centrato l'obiettivo al settimo game e vincendo così la frazione di gioco per 6-2.

Discorso simile per il secondo set dove Musetti ha strappato subito il servizio al primo game, prontamente rafforzato con il proprio turno di battuta. L'azzurro ha continuato a insidiare Müller anche in risposta, trovandosi a disposizione anche due match point. Il carrarino non ha però sfruttato l'occasione dovendo prolungare la sfida imponendosi infine per 6-4. 

Master 1000 Shanghai, Musetti ko contro Auger-Aliassime: le foto dell'incontro

