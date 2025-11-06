ATP 250 di Atene, Lorenzo Musetti accede alla semifinale e avvicina l'accesso alle Finals

Primo set a senso unico con l'azzurro che si è preso due break consecutivi indirizzando subito la partita, cedendo però al quarto game il servizio a Müller dopo un game decisamente concitato. Musetti non ha messo di combattere e, dopo aver sfiorato nuovamente il break, ha centrato l'obiettivo al settimo game e vincendo così la frazione di gioco per 6-2.