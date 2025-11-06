Logo SportMediaset

Tennis
tennis

Tennis, Musetti alle ATP Finals se: cosa deve fare per qualificarsi

Musetti al momento è nono nella race per le ATP Finals ma può ancora superare Auger-Aliassime: le combinazioni

di Stefano Fiore
06 Nov 2025 - 15:43

Lorenzo Musetti è impegnato nell'ATP 250 di Atene con un unico e grande obiettivo: conquistare il titolo per guadagnarsi la qualificazione alle ATP Finals, il prestigioso torneo di fine stagione riservato ai migliori otto giocatori del mondo. Attualmente, il tennista italiano occupa il nono posto nella Race (la classifica che considera solo i risultati dell'anno) e ha un solo modo per strappare l'ottava piazza al canadese Felix Auger-Aliassime: vincere il torneo.

I calcoli e l'unica strada per Torino

Musetti è salito a quota 3.770 punti dopo aver sconfitto il francese Alexandre Müller ed essersi qualificato alla semifinale in Grecia. Se riuscisse a completare la sua cavalcata vincendo le prossime due partite, volerebbe a 3.925 punti e supererebbe i 3.845 punti di Felix Auger-Aliassime, ottenendo l'ultimo pass disponibile.

L'altra ipotesi: dipende da Djokovic

C'è poi una seconda ipotesi. Se anche Musetti non vincesse il torneo ATP 250 Atene, restando quindi nono nella Race, essendo prima riserva potrebbe approfittare di un eventuale forfait di Nole Djokovic (già qualificato come quarto) che non ha ancora definitivamente sciolto le riserve in merito alla partecipazione alle ATP Finals. Se il serbo rinunciasse, Musetti parteciperebbe come ottavo.

Le ATP Finals si svolgeranno a Torino dal 9 al 16 novembre. Sette atleti sono già qualificati matematicamente (Sinner, Alcaraz, Zverev, Djokovic, Fritz, Shelton e De Minaur).

