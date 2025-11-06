Tennis, Musetti alle ATP Finals se: cosa deve fare per qualificarsi

Lorenzo Musetti è impegnato nell'ATP 250 di Atene con un unico e grande obiettivo: conquistare il titolo per guadagnarsi la qualificazione alle ATP Finals, il prestigioso torneo di fine stagione riservato ai migliori otto giocatori del mondo. Attualmente, il tennista italiano occupa il nono posto nella Race (la classifica che considera solo i risultati dell'anno) e ha un solo modo per strappare l'ottava piazza al canadese Felix Auger-Aliassime: vincere il torneo.