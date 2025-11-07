Tabanelli, parla il dottor Panzeri: "Un mese di terapia per salvare i Giochi"

"Flora Tabanelli ha avuto un trauma distorsivo al ginocchio destro con una lesione del legamento crociato anteriore. L'abbiamo visitata all'istituto clinico San Siro e abbiamo scelto con lei, nella stagione dell'anno olimpico, di iniziare un trattamento riabilitativo e conservativo e di rivalutarla tra un mese". Così il dottor Andrea Panzeri, presidente della commissione medici della Fisi, in un video nel quale spiega le condizioni della giovane atleta azzurra di Freestyle, Flora Tabanelli, infortunatasi in allenamento a Stubai.