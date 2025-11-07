Tabanelli, parla il dottor Panzeri: "Un mese di terapia per salvare i Giochi"

Per ora niente operazione per l'azzurra: "Abbiamo deciso con lei di iniziare un trattamento riabilitativo e conservativo e di rivalutarla tra un mese"di Redazione
"Flora Tabanelli ha avuto un trauma distorsivo al ginocchio destro con una lesione del legamento crociato anteriore. L'abbiamo visitata all'istituto clinico San Siro e abbiamo scelto con lei, nella stagione dell'anno olimpico, di iniziare un trattamento riabilitativo e conservativo e di rivalutarla tra un mese". Così il dottor Andrea Panzeri, presidente della commissione medici della Fisi, in un video nel quale spiega le condizioni della giovane atleta azzurra di Freestyle, Flora Tabanelli, infortunatasi in allenamento a Stubai.
"L'instabilità del ginocchio ci dava la possibilità di prenderci questo mese di tempo per poi valutare tra un mese se, come già successo in casi di atleti di alto livello, potrà partecipare alle Olimpiadi ovviamente con tutti i criteri di sicurezza. Nessuno vuole rischiare niente soprattutto in un'atleta di 17 anni. Se tra un mese o anche prima ci accorgiamo che la situazione del ginocchio non ci consente di avere queste sicurezze, questo mese ci servirà per farla arrivare all'intervento chirurgico nelle migliori condizioni possibili. Quindi tutto è rimandato di un mese. Già da lunedì inizierà a lavorare con Marta (Bassino, ndr) e Federica (Brignone, ndr) a Torino. La rivaluteremo per prendere la decisione finale con lei, gli atleti e la famiglia visto che ha solo 17 anni", ha concluso.