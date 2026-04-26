TENNIS

Itg Chiasso, Pigato a caccia del quarto titolo del 2026: "Nazionale? Un sogno più vicino"

Domani alle 14,30 la finale contro Timofeeva 

26 Apr 2026 - 17:22
© Mattia Martegani

© Mattia Martegani

Testa di serie numero 1 contro numero 2, l’Axion Open non poteva chiedere una finale migliore per la sua 14ª edizione. Domani alle 14.30 sarà Maria Timofeeva contro Lisa Pigato per il titolo del torneo internazionale femminile ITF W75 che va in scena sui campi in terra del Tennis Club Chiasso. Pienone sul Centrale per l’atteso derby azzurro che ha visto Lisa Pigato superare Samira De Stefano con il punteggio di 6-2 6-1. La vicinanza geografica delle due lombarde ha fatto sì che il tifo si dividesse alla perfezione, dando il contesto perfetto in una giornata splendida anche dal punto di vista meteorologico. Nel match precedente è stata invece impeccabile la naturalizzata uzbeka Maria Timofeeva, che con lo score di 6-2 6-2 ha messo fine alla corsa di Alice Rame; per quest’ultima proseguirà il digiuno che non la vede vincere un titolo dal 2019. La giornata si è invece aperta con la finale di doppio vinta dalla greca Sapfo Sakellaridi e dalla statunitense Rasheed McAdoo, per loro vittoria sulle ceche Aneta Kucmova e Aneta Laboutkova per 6-2 3-6 10/8. Anche nella giornata conclusiva, l’ingresso sugli spalti del Tennis Club Chiasso sarà gratuito.

Due settimane dopo il trionfo al WTA 125 di Madrid, il terzo del suo 2026, Lisa Pigato raggiunge la finale anche all’Axion Open. Al via da numero 2 del seeding, non ha mai sentito la tensione nel corso del torneo e non ha fatto eccezione l’ostico derby contro Samira De Stefano, vinto con lo score di 6-2 6-1. La bergamasca aggiunge così un’altra splendida prestazione nella propria avventura ticinese, contro una rivale che finora aveva sorpreso tutti per le soluzioni nel suo arsenale. “Nel tennis ogni giorno incontri un’avversaria diversa e ogni settimana cambia qualcosa, quindi non si può mai giocare a occhi chiusi. Io do sempre il 100%, questo è l’obiettivo - le parole della giovane classe 2003 -. Giocare a Chiasso è come stare in casa per me, ci tenevo tantissimo a fare bene perché è un torneo organizzato in modo fantastico. Qui ho tanto sostegno, incluso quello della mia famiglia”. I risultati parlano da sé e, insieme alla chance di alzare il quarto trofeo stagionale, Lisa è virtualmente numero 3 d’Italia; la classifica si aggiornerà però solo tra due lunedì e quindi non c’è ancora la certezza aritmetica. A prescindere, però, un salto di quasi 200 posizioni da inizio anno la proietta sicuramente tra i nomi che Tathiana Garbin dovrà tenere d’occhio in vista delle convocazioni per la Billie Jean King Cup di settembre, quando l’Italia andrà a difendere il titolo di campione del mondo in Cina, a Shenzhen: “Il sogno nazionale ce l’ho da una vita, ora è più vicino. Le ragazze azzurre hanno vinto le ultime due edizioni e hanno fatto un grande lavoro, quindi non mi esprimo troppo perché stanno già andando bene. Sarebbe un grande onore unirmi al gruppo, ma queste scelte le devono prendere altri. Io continuo a pensare al mio tennis”. Timofeeva sarà un’avversaria ostica. Già Top 100 nel 2024, la tennista di Mosca quest’anno ha avuto problemi con la caviglia a Indian Wells, cosa che ha limitato i risultati ottenuti nel circuito maggiore, dove ha scelto di giocare molti eventi. Non appena tornata al circuito ITF, da numero 1 del seeding la giocatrice ha alzato il livello, dimostrando sprazzi del tennis che nel 2024 la portò agli ottavi di finale dell’Australian Open. Come detto, a Chiasso ci sono tutti gli ingredienti per una grande finale.

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