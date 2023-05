Internazionali, Medvedev: "Sorpreso da questa vittoria, ora la terra mi piace"

NUOVO RE DI ROMA

"Oggi era una partita difficile, tutti e due eravamo nervosi sbagliando colpi facili"

Daniil Medvedev è felice e sorpreso dopo aver vinto gli Internazionali d'Italia 2023. "Io voglio sempre credere in me stesso e fare del mio meglio, mi sorprende vincere un torneo Masters 1000 sulla terra perché odiavo questa superficie - ha spiegato il russo dopo la vittoria in finale contro Holger Rune-. Ma dopo Montecarlo non stavo così male, avevo perso con Rune che aveva giocato meglio ma a Roma mi sono sentito molto bene e sono davvero contento di aver battuto tutti gli avversari più difficili".

"Oggi era una partita difficile, tutti e due eravamo nervosi sbagliando colpi facili. Sul finire del primo set ho fatto il salto di qualità, poi nel secondo lui è salito di livello e io ho provato a fare lo stesso. E' stata una bella partita", ha aggiunto il tennista russo. "E' stato un piacere condividere il campo con Rune, ha una grande carriera davanti, piena di vittorie nei Masters 1000". "Io amico della terra? Non credo, ma le cose possono cambiare e ora mi piace di più'", ha concluso Medvedev sorridente.

RUNE: "ROMA, GRAZIE PER IL TIFO"

"Faccio i miei complimenti a Daniil per il suo primo grande titolo sulla terra. Ho amato l'Italia, mi piace la gente, il cibo italiano. Grazie per il tifo, non vedo l'ora di tornare l'anno prossimo". Questo il primo commento a caldo di Holger Rune, finalista agli Internazionali di Roma, dopo la sconfitta patita per mano di Daniil Medvedev. "Voglio ringraziare il mio team, mia madre e il mio coach e per tutto il supporto da casa mia. Grazie a tutti voi", ha aggiunto.