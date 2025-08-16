La depressione, Enrico Fermi e un QI sopra la media: ecco Atmane, tennista champagne

Ma questa favola nasce da un incubo, ed è stato lo stesso tennista francese a rivelarlo: “Tutto è cominciato con alcuni problemi personali, che poi hanno trovato un riflesso anche nel mio tennis. Ho spinto lontano amici e famiglia, mi sono chiuso in me stesso e non sapevo come uscire da un'ansia perenne. Una notte, erano più o meno le 3, ho sperimentato una sorta di paralisi, non riuscivo a muovere il mio corpo e pensavo che fosse arrivato il mio momento. Ho controllato il polso e il mio cuore era impazzito, 215 battiti al minuto. Passato quel momento ho cercato di rilassarmi, ma il giorno dopo in campo mi sono strappato due legamenti. Tre mesi di stop, di attesa ma anche di cambiamenti: ho deciso di combattere una volta per tutte ansia e depressione, con ogni forza che avevo”.