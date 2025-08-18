Rugby: All Blacks tornano n.1 al mondo dopo 4 anni, ma non se ne accorgono

La Nuova Zelanda torna sul tetto del mondo del rugby dopo quattro anni, e non se ne accorge: lo dice la reazione sorpresa del capoallenatore degli All Blacks, Scott Robertson, quando dopo la vittoria sull'Argentina a Cordoba è stato informato del nuovo ranking. Gli All Blacks hanno scavalcato il Sudafrica, battuto a Johannesburg dall'Australia 38-22 dopo aver condotto 22-0, e vincendo a Cordoba contro l'Argentina 41-24 nel primo turno del Rugby Championship sono tornati al numero 1 del ranking per la prima volta dopo il 2021. "In realtà è qualcosa che abbiamo capito ora, perché ce l'avete appena detto", ha replicato con una faccia sorpresa Robertson ai giornalisti che gli chiedevano che sensazione desse essere di nuovo i migliori al mondo. "Questo - la sua valutazione - dimostra quanto sia duro questo sport e quanto sia combattuto".