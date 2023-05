Tennis, Internazionali d’Italia: trionfa Medvedev! Rune battuto in due set

ROMA

Il russo festeggia il suo primo titolo in un master 1000 sulla terra superando il danese 7-5, 7-5

Daniil Medvedev vince gli Internazionali d’Italia battendo Holger Rune in due set con il punteggio 7-5, 7-5 in un’ora e 42 minuti di gioco. Con un ritardo di oltre un’ora a causa dell’immancabile pioggia, il match si apre con il russo molto aggressivo al servizio, pur con qualche doppio fallo di troppo, per mettere subito pressione al giovane avversario. Il danese però risponde con personalità alternando colpi profondi ad altri a rete, diversificando il suo gioco per far correre Medvedev. La partita scorre equilibrata, con nessuno dei due che cede la battuta e con il russo che riesce ad annullare due palle break nel quinto game e a salvare il proprio servizio. Il russo lavora molto da fondo campo cercando le linee e la profondità con il dritto, mentre Rune continua ad alternare i propri colpi, firmando dei bei punti in rovescio, per non dare continuità alla risposta: 5-5. La parità si spezza due game dopo, quando Medvedev piazza il primo e decisivo break della partita, conquistando così il primo set 7-5.

Rune reagisce subito nel secondo: comanda il gioco, ruba il servizio al russo nel game di apertura e vola sul 2-0 in quello successivo. I due giochi seguenti però sono tutti del numero tre del mondo, che firma il contro break al quarto, pareggiando il risultato e ribaltandolo poi sul 3-2. La reazione del danese è veemente, ma si scontra con la strenua difesa dell’avversario, che fa valere la sua esperienza e vince gli scambi più lunghi. Rune però continua a diversificare il suo tennis e riesce a riconquistare la battuta dell’avversario, salvo poi perderla di nuovo nel game successivo: 5-5. L’inerzia dell’incontro si sposta quindi ancora una volta verso Medvedev, che prima allunga e poi chiude il match vincendo anche il secondo set 7-5. Il russo vince quindi gli Internazionali d’Italia, torneo in cui prima di quest’edizione non era mai riuscito a vincere una partita, conquistando il suo primo titolo in un master 1000 sulla terra rossa.

MEDVEDEV: "ORA LA TERRA MI PIACE DI PIU'"

"Io voglio sempre credere in me stesso e fare del mio meglio, mi sorprende vincere un torneo Masters 1000 sulla terra perché odiavo questa superficie. Ma dopo Montecarlo non stavo così male, avevo perso con Rune che aveva giocato meglio ma a Roma mi sono sentito molto bene e sono davvero contento di aver battuto tutti gli avversari più difficili". Così Daniil Medvedev commenta a caldo la vittoria agli Internazionali d'Italia di Roma con la vittoria in finale contro Holger Rune. "Oggi era una partita difficile, tutti e due eravamo nervosi sbagliando colpi facili. Sul finire del primo set ho fatto il salto di qualità, poi nel secondo lui è salito di livello e io ho provato a fare lo stesso. Poi è stata una bella partita", ha aggiunto. "Io amico della terra? Non credo, ma le cose possono cambiare e ora mi piace di più"!, ha concluso Medvedev sorridente.