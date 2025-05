Internazionali, è già Sinner-Alcaraz: "Siamo rivali, non amici"

Lo spagnolo è stato anche molto sincero quando gli è stato chiesto se durante i mesi di squalifica avesse sentito in qualche modo Sinner: "Se mi sono sentito con Jannik nei tre mesi di sospensione? No. Facciamo parte di un circuito ma alla fine ognuno di noi guarda a se stesso.". Con queste parole Alcaraz ha confermato di essere in quella lista di giocatori che avevano "deluso" Sinner non mandandogli nemmeno un messaggio durante il periodo ai box. Jannik ne aveva parlato così prima del ritorno in campo a Roma: "Alla fine non mi sono sentito quasi con nessuno, mi sono sentito un po' con Draper che si è allenato con me, poi Sonego. All'inizio ho avuto messaggi sorprendenti da alcuni giocatori, da altri me li aspettavo e invece...".