Internazionali d'Italia, Sinner: "Incredibile essere in finale, darò tutto quello che ho"

"Ho girato una partita dove non mi sono sentito benissimo in campo, però alla fine oggi era importante solo vincere. Ovviamente in finale dovrò alzare il livello per vincere - ha aggiunto -. Sono arrivato qua che volevo fare due tre partite invece mi trovo in finale, questo è incredibile". "Poi a prescindere dal risultato questo mi dà tanta fiducia per il Roland Garros. Roma è un posto molto molto speciale per giocare - ha proseguito -. Darò tutto quello che ho e poi veniamo come va".